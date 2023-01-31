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1 час назад

Звездный парикмахер назвала самые модные прически на 2023 год

Катерина Саломе

Звездный парикмахер из Бразилии Дафне Евангелиста раскрыла тренды 2023 года. В беседе с Forbes она перечислила самые стильные прически.

Парикмахер назвала самые модные прически на 2023 год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам стилиста, в этом году девушкам стоит отдать предпочтение стрижкам, которые подчеркнут природную текстуру и блеск. 2023 год — это пора натуральных и здоровых волос, добавила она.

«Мы увидим более яркие оттенки и блестящие переходы от одного цвета к другому. Пепельные тона и укладки в пляжном стиле уйдут на второй план», — подчеркнула эксперт.

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Евангелиста заявила, что особо актуальными будут объемные и с прямыми концами стрижки. Она привела в пример «стрижку-бабочка», представляющую собой каскад с резкими переходами между слоями.

«Эти стрижки предназначены для придания объема и движения волосам. С ними вы будете выглядеть намного моложе», — уточнила собеседница издания.

Ранее мы писали о том, как нельзя сушить волосы.

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