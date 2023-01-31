Лисовец назвал "ширпотребом" новую одежду из Индии на российском рынке

"Народ живет не в супердостатке, и ценовая политика играет первоначальную роль для российского потребителя, а потом уже все остальное. Я не думаю, что это будет что-то суперприличное, но, к сожалению, если брать российский рынок глобально, он не особо требовательный. Ширпотреб у нас всегда был востребован и шел на ура. Но пока все это звучит грустно", — высказался Лисовец.