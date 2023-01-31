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1 час назад

Стилист Лисовец назвал "ширпотребом" новую одежду из Индии на российском рынке

Газета.Ru

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец высказался о появлении нового бренда из Индии на российском рынке. Об этом сообщает NEWS.ru.

Лисовец назвал "ширпотребом" новую одежду из Индии на российском рынке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новыми претендентами на рынок одежды России могут стать компании из Индии, в том числе экспортер одежды Northern India Trends.

"Народ живет не в супердостатке, и ценовая политика играет первоначальную роль для российского потребителя, а потом уже все остальное. Я не думаю, что это будет что-то суперприличное, но, к сожалению, если брать российский рынок глобально, он не особо требовательный. Ширпотреб у нас всегда был востребован и шел на ура. Но пока все это звучит грустно", — высказался Лисовец.

Он также добавил, что "проще давать людям тот уровень, который можно быстро купить и быстро привести". В начале января Влад Лисовец объяснил, почему "сексуальный стиль" стал трендом весенне-летнего сезона в 2023 году.

Мода,Влад Лисовец,
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