Louis Vuitton выпустил сумку в виде печенья с предсказаниями

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил дамскую сумочку в форме печенья с предсказаниями, которое часто предлагают гостям в ресторанах китайской кухни. Об этом сообщает Hypebeast.

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Впервые сумка была представлена на Неделе моды в Париже сезона "Весна-Лето 2023". Аксессуар представляет собой клатч из телячьей кожи с фирменным принтом LV и продается в прозрачном пакете из ПВХ, напоминающем индивидуальную упаковку для печенья, на которой напечатан, в числе прочего, "список ингредиентов".