Louis Vuitton выпустил сумку в виде печенья с предсказаниями

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил дамскую сумочку в форме печенья с предсказаниями, которое часто предлагают гостям в ресторанах китайской кухни. Об этом сообщает Hypebeast.
Впервые сумка была представлена на Неделе моды в Париже сезона "Весна-Лето 2023". Аксессуар представляет собой клатч из телячьей кожи с фирменным принтом LV и продается в прозрачном пакете из ПВХ, напоминающем индивидуальную упаковку для печенья, на которой напечатан, в числе прочего, "список ингредиентов".
Стоимость сумки составляет $2310. Внутри покупатель может найти записку с предсказаниями. Например, "Воображение прислушивается к сердцу". В прошлом году дом Louis Vuitton выпустил сумку в виде банки фиолетовой краски - идея создания аксессуара принадлежала скончавшемуся в ноябре 2021-го креативному директору мужской линии марки Вирджилу Абло.