Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

41-летняя Алессандра Амбросио появилась на публике в платье в сетку

Газета.Ru

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио появилась на публике в вечернем наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях. 41-летняя Алессандра Амбросио продемонстрировала стройную фигуру в откровенном платье.

41-летняя Алессандра Амбросио появилась на публике в платье в сетку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для нового выхода в свет модель выбрала черное платье в сетку с разрезом до середины бедра. Образ туфли на высоком каблуке и золотые украшения. Волосы Алессандра Амбросио завязала в тугой высокий хвост. Ей сделали нюдовый макияж с блеском на губах.

"Невероятная", "Вау, это безумие", "Сексуально", "Вы как хорошее вино, становитесь все лучше с каждым годом", "Потрясающая", — написали в комментариях подписчики Алессандры Амбросио.

Алессандра Амбросио регулярно демонстрирует фигуру в откровенных нарядах. В ноябре 41-летняя модель пришла на премьеру фильма в рамках Бразильского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Она позировала на ковровой дорожке в белоснежном платье без белья, с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители