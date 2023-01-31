41-летняя Алессандра Амбросио появилась на публике в платье в сетку

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио появилась на публике в вечернем наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях. 41-летняя Алессандра Амбросио продемонстрировала стройную фигуру в откровенном платье.
Для нового выхода в свет модель выбрала черное платье в сетку с разрезом до середины бедра. Образ туфли на высоком каблуке и золотые украшения. Волосы Алессандра Амбросио завязала в тугой высокий хвост. Ей сделали нюдовый макияж с блеском на губах.
"Невероятная", "Вау, это безумие", "Сексуально", "Вы как хорошее вино, становитесь все лучше с каждым годом", "Потрясающая", — написали в комментариях подписчики Алессандры Амбросио.
Алессандра Амбросио регулярно демонстрирует фигуру в откровенных нарядах. В ноябре 41-летняя модель пришла на премьеру фильма в рамках Бразильского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Она позировала на ковровой дорожке в белоснежном платье без белья, с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.