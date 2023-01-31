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1 час назад

Дженнифер Лопес снялась в одежде российского бренда

Lenta.ru

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в одежде российского бренда Atelier Biser. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Дженнифер Лопес снялась в одежде российского бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

53-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она позирует в расшитом пайетками мини-платье итальянского модного дома Valentino. Сверху Лопес надела белый жакет из перьев, созданный петербургским модельером Ксенией Подвальной. Свой образ звезда дополнила аксессуарами, а волосы собрала в высокий пучок.

Известно, что в упомянутом образе Лопес посетила вечеринку по случаю дня рождения основательницы косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасии Соаре.

Публикация артистки набрала более 557 тысяч лайков.

«Восхитительная», «Какая же ты красивая!», «Потрясающе», «Как же круто ты выглядишь», — высказывались фанаты в комментариях под постом.

Мода,Дженнифер Лопес,
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