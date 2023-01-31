Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в одежде российского бренда Atelier Biser. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

53-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она позирует в расшитом пайетками мини-платье итальянского модного дома Valentino. Сверху Лопес надела белый жакет из перьев, созданный петербургским модельером Ксенией Подвальной. Свой образ звезда дополнила аксессуарами, а волосы собрала в высокий пучок.

Известно, что в упомянутом образе Лопес посетила вечеринку по случаю дня рождения основательницы косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасии Соаре.

Публикация артистки набрала более 557 тысяч лайков.