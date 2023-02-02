Как избавиться от импульсивных покупок и перестать тратить

Следить за расходами необходимо, чтобы грамотно распоряжаться деньгами.
Фото: Кадр из фильма "Шопоголик"Кадр из фильма "Шопоголик"
Современный мир почти ежедневно заставляет нас желать новые и новые вещи: дизайнерская сумочка, стильные туфли, новый парфюм или помада модного оттенка. Невероятное разнообразие вещей приводит к соблазнам, а они — к импульсивным покупкам и тратам. Чтобы избежать этого, стоит взять на вооружение лайфхаки от психологов.
- Не ходите в магазин и не заказывайте продукты, когда голодны. Этот простой секрет отлично помогает сэкономить. Даже если собрались после работы в гипермаркет, то стоит перекусить: съешьте банан, бутерброд. Так вы не потратите лишнего.
- Определите сумму. Например, отправляясь за новыми нарядами или косметикой, решите, сколько готовы потратить. Не выходите за пределы, даже если увидели то, что очень понравилось. Отложите покупку до следующего раза.
- Составьте список действительно необходимого и пропускайте полки с другими продуктами или вещами.
- Ходите по магазину с калькулятором. Особенно это касается гипермаркета. Когда цифра на экране достигнет психологически комфортной отметки, вы поймете, что пора остановиться и избежите неприятных эмоций на кассе.
- Старайтесь не заходить на маркетплейсы от скуки: онлайн тратить гораздо проще, а вы обязательно увидите то, без чего не можете больше обходится (хотя, конечно, на самом деле это не так)
- Старайтесь не поддаваться на уговоры продавцов, покупайте только то, что вам действительно нужно
- Сомневаетесь, что наряд вам подойдет? Вернитесь за ним через пару дней. Возможно, вы посмотрите на него другими глазами.
- Перед приобретением нового наряда или аксессуара, подумайте, с чем, куда и как вы будете его носить. Покупайте только то, что вписывается в уже имеющийся гардероб.
- Старайтесь платить наличными. Даже в век высоких технологий, ходите по магазинам с бумажными купюрами. Ни весомее, а расставаться с ними сложнее, чем просто приложить карту к терминалу.
- Не пользуйтесь кредитными картами. Тратить то, что вы еще не заработали, как минимум неразумно и непрактично. Рассчитывайте на имеющийся бюджет, составляйте финансовый план и откладывайте определенную сумму на обновление и пополнение гардероба.
Помните, что покупка, которой вы пытаетесь унять тревожность или стресс, скорее всего, перестанет радовать очень скоро. А финансовая грамотность позволит крепко держаться на ногах.