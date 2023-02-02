Как избавиться от импульсивных покупок и перестать тратить

Современный мир почти ежедневно заставляет нас желать новые и новые вещи: дизайнерская сумочка, стильные туфли, новый парфюм или помада модного оттенка. Невероятное разнообразие вещей приводит к соблазнам, а они — к импульсивным покупкам и тратам. Чтобы избежать этого, стоит взять на вооружение лайфхаки от психологов.