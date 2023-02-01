Ратаковски снялась в рекламе вместе с годовалым сыном

31-летняя Эмили Ратаковски стала героиней новой рекламной кампании американского модного бренда Tory Burch. Во время съемок к супермодели присоединился ее годовалый сын Сильвестр, который позировал на камеру в пушистом зеленом костюме инопланетянина с сумкой бренда в руках.

В июле 2022 года Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. После развода супермодели приписывали романы с разными мужчинами, в том числе с голливудским актером Брэдом Питтом, бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре, но ни один из слухов так официально и не подтвердился.