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1 час назад

Эмили Ратаковски снялась в рекламе вместе с годовалым сыном

Газета.Ru

Супермодель Эмили Ратаковски поделилась фотографиями подросшего сына от бывшего мужа Себастьяна Беар-Маккларда. Соответствующие снимки звезда подиумов разместила в своих социальных сетях.

Ратаковски снялась в рекламе вместе с годовалым сыном
Фото: Газета.руГазета.ру

31-летняя Эмили Ратаковски стала героиней новой рекламной кампании американского модного бренда Tory Burch. Во время съемок к супермодели присоединился ее годовалый сын Сильвестр, который позировал на камеру в пушистом зеленом костюме инопланетянина с сумкой бренда в руках.

«Хитрец! Мой маленький инопланетянин — суперзвезда Tory Burch! Люблю тебя», — подписала серию снимков Ратаковски.

В июле 2022 года Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. После развода супермодели приписывали романы с разными мужчинами, в том числе с голливудским актером Брэдом Питтом, бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре, но ни один из слухов так официально и не подтвердился.

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