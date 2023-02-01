Никола Пельтц снялась в рекламе бренда GCDS

«Я познакомилась с Николой много лет назад на ужине и была очарована как огромным бархатным бантом на ее хвосте, так и шутками, которые она отпускала весь вечер. С тех пор мы пережили вместе множество веселых приключений между Лос-Анджелесом, Лондоном и Парижем, никогда не покидая танцпола», — сказала дизайнер бренда Кальза.