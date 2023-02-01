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1 час назад

Никола Пельтц снялась в рекламе бренда GCDS

Газета.Ru

Американская актриса Никола Пельтц Бекхэм появилась в платье с принтом в виде Губки Боба и ярких аксессуарах в рекламной кампании весенней коллекции 2023 года бренда GCDS. Об этом пишет WWD.

Никола Пельтц снялась в рекламе бренда GCDS
Фото: Газета.руГазета.ру

Съемки проходили в Лос-Анджелесе, Пельтц Бекхэм позировала перед объективом фотографа Чжун Линя. Она была запечатлена в скульптурных позах на фоне предметов интерьера и реквизита в виде бархатных штор, розовой кровати.

На одном снимке она позирует в платье-комбинации с принтом «Губка Боб Квадратные Штаны» и в лаковых сапогах на каблуках. На другом — лежит на полу в белой майке, джинсовой мини-юбке и высоких носках.

«Я познакомилась с Николой много лет назад на ужине и была очарована как огромным бархатным бантом на ее хвосте, так и шутками, которые она отпускала весь вечер. С тех пор мы пережили вместе множество веселых приключений между Лос-Анджелесом, Лондоном и Парижем, никогда не покидая танцпола», — сказала дизайнер бренда Кальза.

Лицами рекламных кампаний GCDS были Эльза Хоск, Памела Андерсон, Каролина Вриланд и звезда «Элиты» Арон Пайпер.

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