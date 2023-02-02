Лисовец назвал самый актуальный цвет весны 2023 года

Стилист Владислав Лисовец перечислил самые актуальные оттенки весны 2023 года. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.
Лисовец включил в весеннюю палитру девять цветов, а именно — оттенки топленого масла или сливочной помадки, текстовыделителя, заката, а также желтый, зеленый (от ментолового до темно-зеленого), красный, розовый, синий (от бирюзы до цвета темной джинсы) и лиловый (от бледного до насыщенного).
«Несмотря на погоду за окном, мы возвращаемся в весну, а точнее в весеннюю цветовую гамму. Цветом сезона однозначно можно назвать оттенок топленого масла сливочной помадки — он представлен почти в каждом показе SS'23. Конечно, есть черный и белый, но акцентными все же остаются по-настоящему летние краски разной насыщенности. Вернулись даже цвета фломастеров, хотя лично мне кажется, что по ним мы еще не успели соскучиться так, как, например, по закатным оттенкам», — прокомментировал стилист.
Ранее стилист Лисовец посоветовал носить ремни поверх пуховиков и пальто.