Лисовец назвал самый актуальный цвет весны 2023 года

«Несмотря на погоду за окном, мы возвращаемся в весну, а точнее в весеннюю цветовую гамму. Цветом сезона однозначно можно назвать оттенок топленого масла сливочной помадки — он представлен почти в каждом показе SS'23. Конечно, есть черный и белый, но акцентными все же остаются по-настоящему летние краски разной насыщенности. Вернулись даже цвета фломастеров, хотя лично мне кажется, что по ним мы еще не успели соскучиться так, как, например, по закатным оттенкам», — прокомментировал стилист.