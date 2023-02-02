Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега стала новым лицом adidas

Adidas также напомнил, что Дженна — ярая футбольная фанатка, которая увлекается спортом и йогой. По их словам, она делает то, во что верит, и вкладывает в это всю свою силу. Поэтому она идеальный амбассадор. Ортега, в свою очередь, заявила, что её любовь к Adidas тянется из далёкого прошлого — в её гардеробе всегда была, есть и будет одежда этого бренда.