Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
3 часа назад

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега стала новым лицом adidas

Чемпионат.com

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега стала амбассадором Adidas. Представители компании отметили, что их и актрису объединяет общее стремление развивать культуру нового поколения. Ортега стала лицом абсолютно нового бренда корпорации. Подробности коллаборации топ-менеджеры раскроют позже в этом году.

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега стала новым лицом adidas
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Adidas также напомнил, что Дженна — ярая футбольная фанатка, которая увлекается спортом и йогой. По их словам, она делает то, во что верит, и вкладывает в это всю свою силу. Поэтому она идеальный амбассадор. Ортега, в свою очередь, заявила, что её любовь к Adidas тянется из далёкого прошлого — в её гардеробе всегда была, есть и будет одежда этого бренда.

Моя любовь к Adidas уходит корнями в далёкое прошлое. Компания всегда присутствовала в спорте, музыке и культуре. И продолжает оставаться новатором во многих областях. В детстве для меня всегда были актуальны кроссовки и футболки Adidas, и по сей день большая часть моего гардероба состоит из культовых трёх полосок. Для меня большая честь стать частью этой легендарной семьи создателей перемен и лицом её нового бренда. Не могу дождаться, чтобы показать вам это, ребята.

Мода,Дженна Ортега,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители