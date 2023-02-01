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1 час назад

Дизайнер Утушкина назвала детали, которые испортят любой образ

Мира Маркина

Выглядеть изумительно можно не только в дорогих брендовых вещах. Главное – знать принципы построения грамотного образа. О них «Мосленте» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Дизайнер назвала детали, которые испортят любой образ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, женщины допускают ошибку, пытаясь показать «все лучшее сразу».

«Например, если вы обнажаете декольте, то ноги должны быть прикрыты. А если вы хотите надеть мини-платье или юбку и показать ноги, то верх должен быть прикрыт», – заметила дизайнер.

Также портят образ брюки, подобранные без учета обуви. Если джинсы буквально волочатся по земле, это портит внешний вид. Важно правильно подбирать аксессуары. По мнению Утушкиной, тонкие хлипкие пояса нужно убрать из гардероба.

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Дизайнер напомнила, что логомания ушла в прошлое. Когда каждый предмет в образе отмечен кричащим логотипом, это делает образ дешевым. Ровно как и большое количество ярких цветов и нижнее белье, которое просвечивается из-под одежды.

Но чаще всего внешний вид не производит ожидаемого эффекта, когда одежда и обувь – неудобные.

«Уверенная походка придаст дороговизны даже самому скромному образу», — заметила дизайнер.

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