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3 часа назад

Модель своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей

Lenta.ru

Модель и блогерша Мадлен Уайт своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает четыре миллиона подписчиков.

Модель своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как разрезает два указанных объемных аксессуара. Из одного она сделала мини-юбку, использовав ручки в качестве ремня, а из второго сшила топ на двух широких лямках до талии, который открывал продольную полосу кожи по центру ее туловища.

Зрители оценили работу Уайт в комментариях.

«Ты гений», «Я вне себя от восторга. Вышло просто прекрасно», «Я не могу даже подобрать достойный наряд, не говоря о том, чтобы его сшить», — заявили юзеры.

В декабре 2021 года модель Мадлен Уайт создала праздничный наряд из подручных средств и прослыла гением в сети. Она опубликовала видео, в котором рассказала, что решила изготовить платье из подарочной упаковки, вдохновившись роликами других девушек.

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