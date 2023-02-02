Модель своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей

Модель и блогерша Мадлен Уайт своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает четыре миллиона подписчиков.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как разрезает два указанных объемных аксессуара. Из одного она сделала мини-юбку, использовав ручки в качестве ремня, а из второго сшила топ на двух широких лямках до талии, который открывал продольную полосу кожи по центру ее туловища.

Зрители оценили работу Уайт в комментариях.

«Ты гений», «Я вне себя от восторга. Вышло просто прекрасно», «Я не могу даже подобрать достойный наряд, не говоря о том, чтобы его сшить», — заявили юзеры.