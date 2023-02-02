Сайрус в купальнике и на шпильках снялась в рекламе автозагара

30-летняя Майли Сайрус заявила, что стала официальным партнером бренда автозагаров Dolce Glow by Isabel Alysa. Звезда снялась в новой рекламной кампании марки, где позировала, лежа возле бассейна в купальнике и туфлях на шпильке. «Я могу купить себе автозагар», — подписала она, изменив одно слово в своей новой песне «Flowers» («Я могу купить себе цветы, написать свое имя на песке, разговаривать с собой часами напролет, замечать то, что ты не понимаешь», — поется в оригинале).