Сайрус в купальнике и на шпильках снялась в рекламе автозагара

Певица и актриса Майли Сайрус анонсировала коллаборацию с брендом автозагаров Dolce Glow by Isabel Alysa. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
30-летняя Майли Сайрус заявила, что стала официальным партнером бренда автозагаров Dolce Glow by Isabel Alysa. Звезда снялась в новой рекламной кампании марки, где позировала, лежа возле бассейна в купальнике и туфлях на шпильке. «Я могу купить себе автозагар», — подписала она, изменив одно слово в своей новой песне «Flowers» («Я могу купить себе цветы, написать свое имя на песке, разговаривать с собой часами напролет, замечать то, что ты не понимаешь», — поется в оригинале).
«Майли Сайрус — одна из главных звезд этого поколения, пионер и новатор во многих различных отраслях, а теперь и официальный партнер Dolce Glow. Это одна из первых инвестиций Майли, давней клиентки бренда и подруги его основательницы Изабель. Майли выпустила более семи пластинок, а ее долгожданный восьмой альбом Endless Summer Vacation («Бесконечный летний отпуск») откликается бренду Dolce Glow», — сообщается на официальном сайте бренда.
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