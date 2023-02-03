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6 часов назад

Стилист назвал главный цвет сезона

Мослентаиещё 3

Главный цвет предстоящего теплого сезона назвал в своем блоге известный стилист Владислав Лисовец.

Стилист назвал главный цвет сезона
Фото: МослентаМослента

«Несмотря на погоду за окном, мы возвращаемся в весну, а точнее в цветовую гамму. Цветом сезона однозначно можно назвать цвет сливочной помадки, который представлен почти в каждом модном показе», — заявил он.

Эксперт добавил, что не потеряют актуальности черный и белый цвета, однако акценты стоит делать на «по-настоящему летние краски разной насыщенности».

Возвращаются в моду «цвета-фломастеры», продолжил Лисовец.

«Хотя лично мне кажется, что по ним мы еще не успели соскучиться так, как, например, по цветам всех оттенков заката», — признался он.

Стилист посоветовал каждому мужчине и каждой женщине выбрать оттенок, подчеркивающий их легкость и готовность к теплому сезону, и преимущественно в нем встречать весну.

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