Prada стал самым популярным брендом в 2022 году

Британская платформа по поиску онлайн-ритейлеров с лучшими ценами Lyst назвала самым востребованным брендом в четвёртом квартале 2022 года Prada. За этот период модный дом успел запустить первую коллекцию ювелирных изделий из переработанного золота и сменить генерального директора. Новым руководителем стал итальянский бизнесмен Андреа Гуэрра, ранее возглавлявший гостиничное подразделение LVMH.

На втором месте рейтинга расположился итальянский же дом моды Gucci. Главной новостью в четвертом квартале прошедшего года стал уход Алессандро Микеле с поста креативного директора бренда. Третью строчку рейтинга занял Moncler, бренд спортивной люксовой одежды и обуви. В десятку также вошли Miu Miu, Valentino, Bottega Veneta, Loewe, Dior, Dolce & Gabbana и Saint Laurent. Для проведения анализа в Lyst учитывали действия покупателей на своей платформе и за её пределами, оценивали количество просмотров и продаж.