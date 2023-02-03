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Adidas заключил многомиллионный контракт с Дженной Ортегой

Adidas заключил многомиллионный контракт с Дженной ОртегойЗвезда сериала «Уэнсдэй» призвана сделать бренд популярным среди 20-летних.

Adidas заключил многомиллионный контракт с Дженной Ортегой
© Inc-News

Дженна Ортега стала послом и лицом нового, дочернего лейбла немецкого спорт-гиганта Adidas – Adidas Sportwear. Так, компания пытается завоевать поколение Z, юных покупателей, родившихся в начале 2000-х.

Преследуя цель «подстёгивать самовыражение… с помощью комфорта и стиля», согласно пресс-релизу, новая линия сочетает в себе передовые технологии Adidas с потребностями активных будней.

Эта новость пришла вслед за парой крупных изменений в немецком концерне. В октябре он избавился от Yeezy – направления, разрабатываемого в партнёрстве с Канье Уэстом, составлявшего основную долю доходов музыканта.

Inc-News

Вскоре после этого на работу в Adidas был приглашён бывший генеральный директор Puma Бьёрн Гульден, чтобы помочь ему войти в новую эру. И похоже, первые шаги в этом направлении сделаны – контракт с Ортегой и запуск нового бренда впервые за последние 50 лет.

«Моя любовь к Adidas началась много лет назад», - сообщила актриса в официальном заявлении для прессы. «Он всегда имел присутствие в спорте, музыке и культуре и продолжает быть инноватором во многих аспектах. Моё детство прошло в кроссовках Adidas… а на многих вещах красовались культовые три полоски».

Официально товары Adidas Sportwear поступят в продажу 9-го февраля.

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