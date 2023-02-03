Adidas заключил многомиллионный контракт с Дженной Ортегой

«Моя любовь к Adidas началась много лет назад», - сообщила актриса в официальном заявлении для прессы. «Он всегда имел присутствие в спорте, музыке и культуре и продолжает быть инноватором во многих аспектах. Моё детство прошло в кроссовках Adidas… а на многих вещах красовались культовые три полоски».