Adidas заключил многомиллионный контракт с Дженной Ортегой
Adidas заключил многомиллионный контракт с Дженной ОртегойЗвезда сериала «Уэнсдэй» призвана сделать бренд популярным среди 20-летних.
Дженна Ортега стала послом и лицом нового, дочернего лейбла немецкого спорт-гиганта Adidas – Adidas Sportwear. Так, компания пытается завоевать поколение Z, юных покупателей, родившихся в начале 2000-х.
Преследуя цель «подстёгивать самовыражение… с помощью комфорта и стиля», согласно пресс-релизу, новая линия сочетает в себе передовые технологии Adidas с потребностями активных будней.
Эта новость пришла вслед за парой крупных изменений в немецком концерне. В октябре он избавился от Yeezy – направления, разрабатываемого в партнёрстве с Канье Уэстом, составлявшего основную долю доходов музыканта.
Вскоре после этого на работу в Adidas был приглашён бывший генеральный директор Puma Бьёрн Гульден, чтобы помочь ему войти в новую эру. И похоже, первые шаги в этом направлении сделаны – контракт с Ортегой и запуск нового бренда впервые за последние 50 лет.
«Моя любовь к Adidas началась много лет назад», - сообщила актриса в официальном заявлении для прессы. «Он всегда имел присутствие в спорте, музыке и культуре и продолжает быть инноватором во многих аспектах. Моё детство прошло в кроссовках Adidas… а на многих вещах красовались культовые три полоски».
Официально товары Adidas Sportwear поступят в продажу 9-го февраля.