Еще один иностранный бренд одежды ушел из России

Британский производитель одежды сегмента люкс Paul Smith объявил об уходе с российского рынка. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет Daily Mail .

Известно, что иностранная компания прекратила поставки товаров в страну и расторгла договор с местным партнером по франчайзингу. Официальный представитель бренда сообщил, что Paul Smith не ведет сотрудничество с Россией напрямую — последние 20 лет бизнесом управляет партнер по франчайзингу.