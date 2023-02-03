Еще один иностранный бренд одежды ушел из России

Британский производитель одежды сегмента люкс Paul Smith объявил об уходе с российского рынка. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет Daily Mail.
Известно, что иностранная компания прекратила поставки товаров в страну и расторгла договор с местным партнером по франчайзингу. Официальный представитель бренда сообщил, что Paul Smith не ведет сотрудничество с Россией напрямую — последние 20 лет бизнесом управляет партнер по франчайзингу.
«Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибутору», — заявил источник издания.