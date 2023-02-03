59-летняя актриса в боди вышла на подиум на Неделе моды

59-летняя звезда «Мелроуз Плейс» вышла на подиум в меховом пальто с анималистичным принтом, надетом поверх боди черного цвета. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке в тон образа, а из аксессуаров на ней — крупные золотые серьги. При этом волосы манекенщицы уложили в объемную прическу, а на лицо нанесли нюдовый макияж.