Иванка Трамп надела на вечеринку платье покойной матери

Старшая дочь экс-президента США Дональда Трампа, 41-летняя Иванка, надела на вечеринку платье своей покойной матери Иваны. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Иванка Трамп и ее супруг, миллионер Джаред Кушнер, посетили вечеринку по случаю дня рождения их друга — музыкального менеджера Майлза Шира. Именинник решил отпраздновать 30-летие в стиле 1920-х и попросил гостей одеться соответствующим образом.

Чтобы не отклоняться от дресс-кода, Иванка надела "одно из самых любимых платьев" своей покойной матери Иваны — винтажное мини-платье с бахромой от Bob Mackie. Ивана не раз появлялась в нем на публике в начале нулевых.

Газета.Ru