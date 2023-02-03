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2 часа назад

Иванка Трамп надела на вечеринку платье своей покойной матери

Газета.Ru

Старшая дочь экс-президента США Дональда Трампа, 41-летняя Иванка, надела на вечеринку платье своей покойной матери Иваны. Об этом сообщает Daily Mail.

Иванка Трамп надела на вечеринку платье покойной матери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Иванка Трамп и ее супруг, миллионер Джаред Кушнер, посетили вечеринку по случаю дня рождения их друга — музыкального менеджера Майлза Шира. Именинник решил отпраздновать 30-летие в стиле 1920-х и попросил гостей одеться соответствующим образом.

Чтобы не отклоняться от дресс-кода, Иванка надела "одно из самых любимых платьев" своей покойной матери Иваны — винтажное мини-платье с бахромой от Bob Mackie. Ивана не раз появлялась в нем на публике в начале нулевых.

Газета.Ru

Ивана Трамп скончалась в результате несчастного случая в июле прошлого года. Первая супруга бывшего американского лидера Дональда Трампа оступилась и упала с лестницы, что привело к тупым травмам туловища, несовместимым с жизнью.

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