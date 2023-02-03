Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса померились короткими платьями

Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса, 29-летняя Таллула и 31-летняя Скаут, померились короткими платьями на модной вечеринке. Об этом сообщает Daily Mail.
В минувший четверг, 2 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка Stella McCartney x Adidas. Мероприятие посетили средняя и младшая дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса. Обе девушки появились на публике в мини: 29-летняя Таллула выбрала платье, напоминающее «дождик» на елке, а 31-летняя Скаут — расшитую стразами модель с кейпом.
У Скаут и Таллулы есть старшая сестра — 34-летняя Румер. В декабре прошлого года Румер объявила о беременности.
Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс женился на фотомодели Эмми Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: 10-летнюю Мейбел Рей и 8-летнюю Эвелин Пенн. Что касается Деми Мур, она по-прежнему свободна. В ноябре этого года актриса рассталась с шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, который на 13 лет моложе нее, меньше чем через год после начала отношений.