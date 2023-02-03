«Гений моды»: Васильев рассказал об уникальных работах Пако Рабана

Пако Рабан прожил долгую, красивую жизнь, в истории моды он останется как очень значимый, неповторимый дизайнер, которого нельзя ни с кем спутать, отметил в эфире НСН Александр Васильев. Французский модельер Пако Рабан был гением моды и человеком неординарного таланта, который покорил Париж в 1965 году своими платьями из металла, пластика и дерева, при этом среди россиян он наиболее известен своей парфюмерией, рассказал историк моды Александр Васильев в разговоре с НСН.

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Так, французский модельер Пако Рабан умер 3 февраля в возрасте 88 лет. Причина смерти не называется. Издание Le Télégramme сообщило, что модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции. Александр Васильев отметил, что Пако Рабан отличался своими необычными платьями, которые было крайне трудно носить. «Это был гений моды XX века, человек очень неординарного таланта, баск по рождению, испанец по своим убеждениям, сын коммунистки, которая возила своего ребенка в сталинскую Москву для изучения русского языка.

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В душе он был архитектором, но выбрал себе другую специальность и покорил Париж в 65-м году своими удивительными платьями, которые были сделаны из металла, пластика и дерева. Чаще всего они напоминали кольчуги средневековых рыцарей. Эти платья были удивительно эффектны для фотографий, но были очень неудобны в носке, в них было трудно сидеть и еще труднее лежать. Россиянам Пако Рабан больше знаком по духам, его парфюмерия очень хорошо представлена в России», - сказал Васильев.

Он рассказал, что лично знал Пако Рабана и отметил, что модельер был крайне мудрым и добрым, а также умел «соединять несоединимое». По словам Васильева, подход Рабана к творчеству удивил даже основательницу модного дома Chanel Коко Шанель, которая не любила всех дизайнеров мира. «Пако Рабан был милым человеком в общении, я лично его знал, мудрым и добрым. Я встречался с ним в Париже, где я прожил 30 лет и был преподавателем в крупнейшей французской школе моды.