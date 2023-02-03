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1 час назад

Джинсовые шорты Shein в виде стрингов возмутили пользователей сети

Lenta.ru

В сети возмутились джинсовыми шортами в виде стрингов из новой коллекции марки Shein. Соответствующий пост появился в Twitter пользовательницы Кэтрин Слитер.

Джинсовые шорты Shein в виде стрингов возмутили пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина разместила в соцсети скриншот каталога интернет-магазина с указанным предметом гардероба из голубого денима стоимостью 12,49 доллара (примерно 900 рублей). На официальном сайте Shein данное изделие презентуется как джинсовые шорты с низкой посадкой и застежкой-молнией. В свою очередь, юзерша указала, что подобный фасон ее раздражает.

Другие пользователи также не оценили наряд. «Я не ханжа, но мне было бы непросто их надеть, независимо от того, как выглядит мое тело», «Они бы ничего у меня не прикрыли, даже когда я была совсем худой. Сомневаюсь, что они пройдут тест на пристойность», «Явно не выглядят удобными», — написали они.

В январе сообщалось, что покупательница Аманда Эллис из Мичигана, США, заказала наряд на сайте ретейлера Shein и нашла записку с фразой «ты умрешь» в полученной посылке. Женщина рассказала, что приобрела в указанном интернет-магазине несколько предметов гардероба. При этом когда тиктокерша открыла пакет, в котором прислали блестящее платье, из него выпали шесть свернутых листов бумаги с надписями.

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