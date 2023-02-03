Джинсовые шорты Shein в виде стрингов возмутили пользователей сети

В сети возмутились джинсовыми шортами в виде стрингов из новой коллекции марки Shein. Соответствующий пост появился в Twitter пользовательницы Кэтрин Слитер.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина разместила в соцсети скриншот каталога интернет-магазина с указанным предметом гардероба из голубого денима стоимостью 12,49 доллара (примерно 900 рублей). На официальном сайте Shein данное изделие презентуется как джинсовые шорты с низкой посадкой и застежкой-молнией. В свою очередь, юзерша указала, что подобный фасон ее раздражает.

Другие пользователи также не оценили наряд. «Я не ханжа, но мне было бы непросто их надеть, независимо от того, как выглядит мое тело», «Они бы ничего у меня не прикрыли, даже когда я была совсем худой. Сомневаюсь, что они пройдут тест на пристойность», «Явно не выглядят удобными», — написали они.