Магазин Zara может открыться в выходные

Время открытия магазинов Zara под новым названием в Москве стало известно «Москве 24». Источник сообщил журналистам, что новые торговые точки начнут работу в столице уже в эти выходные, 4 и 5 февраля.

Фото: m24.ru m24.ru

«Первый магазин испанского бренда может открыться в ТЦ "Авиапарк"», — говорится в сообщении. Аналогичную информацию сообщает на снятом ролике менеджер магазина.

Ранее источники на рынке коммерческой недвижимости сообщали, что торговая сеть будет называться Maag.