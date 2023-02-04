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44 минуты назад

Как не купить подделку в онлайн-магазине

Российская Газета

Часто недобросовестные продавцы предлагают в онлайн-магазинах поддельный или некачественный товар. Как не попасться на уловки мошенников рассказал Пятый канал.

Как не купить подделку в онлайн-магазине
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Подозрения должна вызвать слишком низкая цена, которая отличается от стоимости на официальном сайте бренда. Помимо этого, надо обратить внимание на отзывы и реакцию продавца на них.

Еще один показатель - изображение товара в карточке. Иногда на фоне мелким шрифтом может быть указана информация о нем.

Известные бренды часто специализируются на одном товарном направлении, поэтому широкий ассортимент может свидетельствовать о контрафакте.

Кроме того, добросовестные продавцы не указывают в объявлениях свои контакты и не предлагают перейти на другие сайты для совершения покупки. Не рекомендуется общаться с продавцами и за пределами торговой площадки, например в мессенджерах.

С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за продажу подделок и товаров без маркировок - раньше за это отвечали импортеры и производители.

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