Как не купить подделку в онлайн-магазине

Часто недобросовестные продавцы предлагают в онлайн-магазинах поддельный или некачественный товар. Как не попасться на уловки мошенников рассказал Пятый канал.
Подозрения должна вызвать слишком низкая цена, которая отличается от стоимости на официальном сайте бренда. Помимо этого, надо обратить внимание на отзывы и реакцию продавца на них.
Еще один показатель - изображение товара в карточке. Иногда на фоне мелким шрифтом может быть указана информация о нем.
Известные бренды часто специализируются на одном товарном направлении, поэтому широкий ассортимент может свидетельствовать о контрафакте.
Кроме того, добросовестные продавцы не указывают в объявлениях свои контакты и не предлагают перейти на другие сайты для совершения покупки. Не рекомендуется общаться с продавцами и за пределами торговой площадки, например в мессенджерах.
С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за продажу подделок и товаров без маркировок - раньше за это отвечали импортеры и производители.