Названа еще одна модная у знаменитостей стрижка

Рваная челка стала трендом у знаменитостей в 2023 году. Модной ее назвали журналисты британской версии издания Glamour.

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Согласно материалу, поп-исполнительница Дженнифер Лопес стала одной из последних звезд, которые последовали упомянутой тенденции в текущем сезоне. Знаменитость снялась с данной прической в рекламной кампании люксового бренда Coach. Актрису запечатлели в джемпере и босоножках на высоком каблуке в тон образа.