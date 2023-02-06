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2 часа назад

Названа еще одна модная у знаменитостей стрижка

Lenta.ru

Рваная челка стала трендом у знаменитостей в 2023 году. Модной ее назвали журналисты британской версии издания Glamour.

Названа еще одна модная у знаменитостей стрижка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, поп-исполнительница Дженнифер Лопес стала одной из последних звезд, которые последовали упомянутой тенденции в текущем сезоне. Знаменитость снялась с данной прической в рекламной кампании люксового бренда Coach. Актрису запечатлели в джемпере и босоножках на высоком каблуке в тон образа.

Помимо Лопес, с рваной челкой появлялись на публике певицы Камила Кабейо, Дуа Липа и Сиара, а также актриса Дженна Ортега. При этом авторы подборки отмечают, что именитые личности сочетают челку с стрижками разной длины.

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