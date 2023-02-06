5 деталей одежды, которые выдают счастливую женщину

Конечно, счастливую женщину выдает особый блеск в глазах, а еще легкая улыбка, доброта. Но стилисты считают, что даже основной гардероб может рассказать о том, насколько счастлива девушка. Присмотритесь к своим нарядам и к тому, как деваются подруги.

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Яркие цвета

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Серый, белый, бежевый, черный — эти цвета универсальны. Они отлично подходят для работы, свидания, встреч с друзьями. А еще такие оттенки позволяют не привлекать к себе внимания. Но счастливые девушки не боятся ярких оттенков, они с радостью носят зеленые жакеты, желтые блузы и алые платья. Их наряды такие же жизнерадостные и яркие, как и внутренний мир.

Кстати, обратная зависимость тоже есть: попробуйте одеваться в наряды сочных тонов, вскоре вы почувствуете, что настроение улучшилось, а комплименты сделают ваши дни еще приятнее.

Модные эксперименты

Страх мешает быть счастливым, а комплексы и рамки заставляют отказываться от идеи попробовать что-то новое. Это касается и одежды. Именно поэтому только счастливые люди смело экспериментируют. Такие девушки следят за трендами, примеряют смелые наряды, играют с образом и воспринимают моду, как еще одну возможность проявить себя.

Женственные силуэты и декольте

Счастливая девушка принимает себя, не скрывает тело и не стесняется его. Она обожает свою женственность, гордится ей и, конечно, с удовольствием демонстрирует. Поэтому счастливицы смело носят кокетливые наряды, подчеркивающие фигуру: платья с разрезами, эффектные декольте. Конечно, такие образы привлекают внимание, а девушки то и дело слышат комплименты, уверяясь в своей очаровательности.

Дорогой минимализм

Яркие цвета — это чудесно. Но в расслабленном настроении счастливая девушка не боится быть незаметной: мягкие бежевые джемпера, хлопковые рубашки, льняные брюки — все это выглядит очень уютно. Но счастливая барышня думает прежде всего о комфорте, поэтому выбирает только качественные ткани, силуэты, не мешающие движениям. Она руководствуется принципом: меньше, но лучше. Он помогает каждому наряду поднимать настроение.

Любимые акценты