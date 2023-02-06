Мужской показ Celine пройдет в парижском ночном клубе

Показ мужской коллекции Celine пройдет в парижском легендарном ночном клубе Le Palace, который часто посещали Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран. Об этом пишет WWD.
Эди Слиман с запозданием представит мужскую осеннюю коллекцию. Показ должен состояться в знаменитом парижском ночном клубе Le Palace в пятницу, 10 января, почти через три недели после завершения мужских показов в Европе.
Слиман был завсегдатаем клуба с 16 лет. Французский дизайнер утверждает, что это место "дало толчок ему как будущему кутюрье". В 2018 году Слиман отметил здесь свое 50-летие. В свое время среди посетителей заведения были Грейс Джонс, Энди Уорхол, Мик Джаггер, Джерри Холл, Серж Генсбур и другие.
В Celine рассказали, что Le Palace был первоначально построен в XVII веке как театр и танцевальный зал. Он был переоборудован под ночной клуб в стиле ар-деко в 1978 году. Мужской показ Celine совпадает с Неделей моды в Нью-Йорке, официальные даты проведения которой - с 10 по 15 февраля.