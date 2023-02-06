Мужской показ Celine пройдет в парижском ночном клубе

Показ мужской коллекции Celine пройдет в парижском легендарном ночном клубе Le Palace, который часто посещали Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран. Об этом пишет WWD.

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Эди Слиман с запозданием представит мужскую осеннюю коллекцию. Показ должен состояться в знаменитом парижском ночном клубе Le Palace в пятницу, 10 января, почти через три недели после завершения мужских показов в Европе.

Слиман был завсегдатаем клуба с 16 лет. Французский дизайнер утверждает, что это место "дало толчок ему как будущему кутюрье". В 2018 году Слиман отметил здесь свое 50-летие. В свое время среди посетителей заведения были Грейс Джонс, Энди Уорхол, Мик Джаггер, Джерри Холл, Серж Генсбур и другие.