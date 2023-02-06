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Jimmy Choo показал коллаборацию с Sailor Moon

Jimmy Choo показал коллаборацию с Sailor Moon. Обувной бренд разработал аксессуары с изображениями известных сцен из манги, а также обувь с кристаллами, напоминающими сапожки прекрасных воительниц.

Jimmy Choo показал коллаборацию с Sailor Moon
© Inc-News

Jimmy Choo выпустил коллаборацию с японским телесериалом «Красавица-воин Сейлор Мун» (1992-1997). Капсула – результат работы креативного директора JC Сандры Чой и создательницы популярного проекта Наоки Такэути. В 1993-м её аниме было признано лучшим в своём жанре, а сама она была отмечена за популяризацию концепции команды девочек-волшебниц.

«Красавица-воин Сейлор Мун» - уникальный глобальный феномен, оказавший влияние на множество культур и языков, нашедший отклик в сердцах разных поколений и соединивший всех нас. Что привело меня в этот проект, так это возможность отметить коллаборацией 30-летие выхода телесериала», - сообщила Чой в специальном заявлении для прессы.

Капсула включает обувь и аксессуары, посвящённые ключевым персонажам сериала. В их числе Сейлор Меркурий, Сейлор Марс, Сейлор Венера, их ментор, кошка Сейлор Мун, а также главная героиня Красавица-воин.

Модели поступят в продажу в середине февраля и будут доступны как на сайте бренда, так и в его магазинах.

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