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27 минут назад

Гарри Стайлс появился на «Грэмми» в наряде с декольте на голое тело

Lenta.ru

Британский певец Гарри Стайлс посетил премию «Грэмми-2023» в ярком наряде и привлек внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

Гарри Стайлс появился на «Грэмми» в наряде с декольте на голое тело
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поп-исполнитель появился на красной ковровой дорожке в разноцветном комбинезоне на голое тело, который был покрыт 250 тысячами кристаллов ювелирного бренда Swarovski. Отмечается, что на создание упомянутого предмета гардероба с глубоким декольте дизайнерам из Парижа понадобилось 150 часов, поскольку каждый кристалл пришивался к ткани вручную.

Свой образ знаменитость дополнил различными кольцами, а также ботинками на небольшом каблуке белого цвета. Позже на мероприятии пластинку Стайлса Harry's House объявили лучшим альбомом года.

Мода,Гарри Стайлс,
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