Гарри Стайлс появился на «Грэмми» в наряде с декольте на голое тело

Поп-исполнитель появился на красной ковровой дорожке в разноцветном комбинезоне на голое тело, который был покрыт 250 тысячами кристаллов ювелирного бренда Swarovski. Отмечается, что на создание упомянутого предмета гардероба с глубоким декольте дизайнерам из Парижа понадобилось 150 часов, поскольку каждый кристалл пришивался к ткани вручную.