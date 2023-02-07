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1 час назад

Популярная певица вышла в свет в оголяющем тело платье

Lenta.ru

Популярная американская певица Солана Имани Роу, более известна как SZA, посетила церемонию награждения музыкальной премии «Грэмми-2023» в откровенном наряде с прозрачными вставками. Снимки публикует издание Page Six.

Популярная певица вышла в свет в оголяющем тело платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 33-летняя знаменитость вышла в свет в коротком платье модного дома Mugler, оформленном ассиметричным кроем и длинным шлейфом.

При этом на размещенных кадрах видно, что наряд частично оголяет грудь, живот и бедра звезды.

Lenta.ru

Вдобавок исполнительница надела босоножки на высоком каблуке в цвет платью, распустила волосы и нанесла макияж в ярких оттенках.

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