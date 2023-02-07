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1 час назад

Ошибки, которые мешают женщинам стильно одеваться

Вечерняя Москва

Эксперт по моде и стилю Ванда Вонг уверена, что одеваться стильно женщинам мешают несколько распространенных ошибок.

Ошибки, которые мешают женщинам стильно одеваться
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Во-первых, известный стилист посоветовала не увлекаться системами типажей, это не поможет найти свой стиль.

Не стоит считать, что выглядеть хорошо могут только молодые и стройные. По словам стилиста, правильные вещи можно подобрать для любой фигуры, если учитывать пропорции наряда.

Третью ошибку эксперт связывает с попыткой выбрать «безопасный вариант», к которому никто не сможет придраться. В этом случае человек может остаться незамеченным в толпе и не сможет выделиться, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вонг также посоветовала меньше слушать критику других людей.

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