Ошибки, которые мешают женщинам стильно одеваться

Эксперт по моде и стилю Ванда Вонг уверена, что одеваться стильно женщинам мешают несколько распространенных ошибок.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Во-первых, известный стилист посоветовала не увлекаться системами типажей, это не поможет найти свой стиль.

Не стоит считать, что выглядеть хорошо могут только молодые и стройные. По словам стилиста, правильные вещи можно подобрать для любой фигуры, если учитывать пропорции наряда.

Третью ошибку эксперт связывает с попыткой выбрать «безопасный вариант», к которому никто не сможет придраться. В этом случае человек может остаться незамеченным в толпе и не сможет выделиться, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».