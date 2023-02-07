Маккартни получила орден за заслуги в модной индустрии из рук Карла III

В Виндзорском замке модельеру Стелле Маккартни была вручена награда королем Карлом III. Теперь дизайнер стала Командором ордена Британской империи. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Маккартни, выступающая за экологически чистое производство одежды без использования продуктов животного происхождения, получила орден за заслуги в области моды и устойчивого развития. Почетную награду ей вручил британский король. Дизайнер удостоилась ордена Британской империи во второй раз.

Для торжественного мероприятия Стелла Маккартни выбрала классическое темно-синее приталенное платье ниже колен и черные туфли на высоком каблуке.

Маккартни выступила на саммите по вопросам изменения климата Cop26 в 2021 году. Тогда она заявила, что миру моды «сходит с рук убийство», и призвала индустрию сократить количество отходов и выбросов парниковых газов. Король Карл III и Маккартни обсуждали ее веганскую линейку одежды на саммите, и, как сообщается, монарх нашел ее идеи «просветительскими и вдохновляющими».