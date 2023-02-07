Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
2 часа назад

Стелла Маккартни получила орден за заслуги в модной индустрии из рук Карла III

Газета.Ru

В Виндзорском замке модельеру Стелле Маккартни была вручена награда королем Карлом III. Теперь дизайнер стала Командором ордена Британской империи. Об этом пишет Daily Mail.

Маккартни получила орден за заслуги в модной индустрии из рук Карла III
Фото: Газета.руГазета.ру

Маккартни, выступающая за экологически чистое производство одежды без использования продуктов животного происхождения, получила орден за заслуги в области моды и устойчивого развития. Почетную награду ей вручил британский король. Дизайнер удостоилась ордена Британской империи во второй раз.

Для торжественного мероприятия Стелла Маккартни выбрала классическое темно-синее приталенное платье ниже колен и черные туфли на высоком каблуке.

Маккартни выступила на саммите по вопросам изменения климата Cop26 в 2021 году. Тогда она заявила, что миру моды «сходит с рук убийство», и призвала индустрию сократить количество отходов и выбросов парниковых газов. Король Карл III и Маккартни обсуждали ее веганскую линейку одежды на саммите, и, как сообщается, монарх нашел ее идеи «просветительскими и вдохновляющими».

Маккартни не использует мех, кожу или любые продукты животного происхождения в своем бренде с момента его запуска в 2001 году.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители