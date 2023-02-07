Маккартни получила орден за заслуги в модной индустрии из рук Карла III

В Виндзорском замке модельеру Стелле Маккартни была вручена награда королем Карлом III. Теперь дизайнер стала Командором ордена Британской империи. Об этом пишет Daily Mail.
Маккартни, выступающая за экологически чистое производство одежды без использования продуктов животного происхождения, получила орден за заслуги в области моды и устойчивого развития. Почетную награду ей вручил британский король. Дизайнер удостоилась ордена Британской империи во второй раз.
Для торжественного мероприятия Стелла Маккартни выбрала классическое темно-синее приталенное платье ниже колен и черные туфли на высоком каблуке.
Маккартни выступила на саммите по вопросам изменения климата Cop26 в 2021 году. Тогда она заявила, что миру моды «сходит с рук убийство», и призвала индустрию сократить количество отходов и выбросов парниковых газов. Король Карл III и Маккартни обсуждали ее веганскую линейку одежды на саммите, и, как сообщается, монарх нашел ее идеи «просветительскими и вдохновляющими».
Маккартни не использует мех, кожу или любые продукты животного происхождения в своем бренде с момента его запуска в 2001 году.