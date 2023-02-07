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2 часа назад

Сестру Майли Сайрус назвали "червем" из-за нового выхода в Париже

Газета.Ruиещё 1

Сестра Майли Сайрус Ноа поделилась снимками в необычном образе и ее раскритиковали. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Сестру Майли Сайрус назвали "червем" из-за нового выхода в Париже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

23-летняя актриса и певица появилась на публике в дутом черном платье бренда Colors со вставками для рук, а также шляпе и балаклаве в тон наряда. Образ дополнили полупрозрачные перчатки. Ноа Сайрус позировала с нюдовым макияжем.

Однако пользователи соцсетей написали: "Ноа захотела стать гусеницей?", "Она похожа на червя", "Новая реклама насекомых".

Билли Рэй и Тиш Сайрус вырастили троих биологических детей: дочерей Майли, Ноа и сына Брейсона. А также воспитали двоих приемных: девочку Бренди и мальчика Трэйса. В апреле 2022 года пара начала бракоразводный процесс в третий раз. Впервые это произошло в 2010 году. Тогда документы в суд подавал отец знаменитости, но вскоре забрал заявление. А в 2013 году инициатором развода стала Тиш Сайрус, однако супругам удалось помириться.

Мода,Ноа Сайрус,
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