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2 часа назад

Стилист назвала тренды будущей весны

Inc-News

Стилист назвала тренды будущей весны. Полупрозрачные ткани вновь войдут в моду, как и ультра-короткие юбки.

Стилист назвала тренды будущей весны
Фото: Inc-NewsInc-News

Мода циклична — об этом знают все. Вот и дерзкие нулевые возвращаются со всеми своими трендами. Подробнее о том, что носить грядущей весной, поведала стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова:

"Юбки с низкой посадкой, открытый живот в предстоящем сезоне будут очень актуальны", — сообщила она.

Становится востребованным и бельевой стиль — кружева, бретели и т.п.

"Речь не идет о том, чтобы кружева, которые мы обычно носим под одеждой, выставлять на передний план", — говорит эксперт в индустрии моды, напоминая о существовании кружевных платьев, кроп-топов и прочего.

Если говорить о тканях, то в предстоящем тёплом сезоне будет актуальна кожа — можно носить как самостоятельные изделия из неё, так и одежду с кожаными вставками. То же самое можно сказать о бахроме — она уместна везде — на джинсах, топах, головных уборах. А ещё появится тренд на мини- и макси-юбки — любительницам женственного стиля стоит взять это на заметку.

Мода,
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