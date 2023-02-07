Стилист назвала тренды будущей весны

Мода циклична — об этом знают все. Вот и дерзкие нулевые возвращаются со всеми своими трендами. Подробнее о том, что носить грядущей весной, поведала стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова:

"Речь не идет о том, чтобы кружева, которые мы обычно носим под одеждой, выставлять на передний план", — говорит эксперт в индустрии моды, напоминая о существовании кружевных платьев, кроп-топов и прочего.

Если говорить о тканях, то в предстоящем тёплом сезоне будет актуальна кожа — можно носить как самостоятельные изделия из неё, так и одежду с кожаными вставками. То же самое можно сказать о бахроме — она уместна везде — на джинсах, топах, головных уборах. А ещё появится тренд на мини- и макси-юбки — любительницам женственного стиля стоит взять это на заметку.