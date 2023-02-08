«Привыкли носить обтягивающее»: мода на спортивные купальники

Эволюция одежды для гимнастики связана не только с техническим развитием спорта: она наглядно показывает, как менялось отношение общества к демонстрации женского тела. Мода не всегда отвечала комфорту, зато тонко чувствовала витавшие настроения — тон задавал Запад. На заре прошлого века гимнастки носили мешковатые костюмы — тогда даже в прогрессивных странах еще не до конца смирились с тем, что женщина может надевать что угодно и заниматься чем угодно. В ходе 1920-х благодаря немому кино и Голливуду среди женщин появились первые секс-символы, и спортсменки стали открывать ноги. В 1950-е и 1960-е — а это эпоха Мэрилин Монро и Брижит Бардо — начали шить облегающие купальники. Смелые дизайнерские решения принес и конец столетия — время технологий и либерализации. А сейчас открыто обсуждается проблема сексуальной объективации, и некоторые гимнастки выбирают вместо купальников комбинезоны — так было, например, на Олимпийских играх в Токио. «Лента.ру» — о том, как менялись купальники в гимнастике, почему это тесно связано с жизнью общества и что чувствуют спортсменки, когда выходят в обтягивающем на миллионную аудиторию.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Купальник — это, пожалуй, самый откровенный наряд для спортивных выступлений. Сегодня в более открытой форме выходят на публику разве что девушки в пляжном волейболе, виндсерфинге и прочих экстремальных водных видах — там принято носить плавки и топ. Купальники же — рабочая одежда не только гимнасток, но и акробаток, синхронисток, пловчих, прыгуний в воду.

Хотя отношение к этому неоднозначное, особенно в мусульманском мире, в целом купальники в спорте никого не удивляют. Это дань атлетизму, а не эротике, и в купальниках соревнуются как совсем юные спортсменки, так и взрослые.

Кимоно вместо купальника

Впервые женскую спортивную гимнастику мир увидел в 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне. К соревнованиям гимнасток еще не допускали (до 1928 года в турнирах по этому виду спорта принимали участие только мужчины), однако позволили им участвовать в показательных выступлениях — в то время этого названия еще не существовало, но по формату мероприятие было именно таким.

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Известно, что среди участниц были, например, датские спортсменки — сохранились их фотографии во время выполнения упражнений на коне. Одеты гимнастки были не в привычные купальники, а в костюмы, больше напоминающие короткие кимоно — белые свободные комбинезоны из рубашки с длинным широким рукавом, шорт и пояса. Выполнена одежда была из плотной холщовой ткани. Мужчины-гимнасты, к слову, еще с 1896 года выступали на Играх в узких брюках (или обтягивающих лосинах) и футболке.

В широких комбинезонах и других похожих костюмах во второй половине XIX и начале XX веков женщины занимались и другими видами спорта — теннисом, крокетом, гольфом, легкой атлетикой. Такая одежда была призвана максимально скрыть изгибы женского тела, спрятать его.

Впрочем, для того времени это уже было большим прогрессом, ведь до 1850-х женщины носили преимущественно юбки и платья. Постепенный отказ от этой традиции начался благодаря деятельности Амелии Дженкс Блумер — американской суфражистки и одной из основоположниц феминизма. В 1851 году она шокировала лондонскую публику на Всемирной промышленной выставке, когда появилась в короткой широкой юбке в сочетании с панталонами. В честь Блумер были названы блумерсы — шаровары, ставшие популярными у женщин на Западе в конце XIX века

На Олимпиаде-1928 в Амстердаме женщины впервые официально появились на гимнастическом помосте. Их допуск до Игр связывают с уходом из Международного олимпийского комитета (МОК) в 1925 году основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена, который выступал против женщин на соревнованиях. Хотя в некоторых видах, например, в яхтинге, спортсменок допустили еще при нем.

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На Играх-1928 гимнастки соревновались в шортах и поло. Важно, что верх был обтягивающим и с коротким рукавом — это было первое послабление в женской спортивной форме. После этого женская гимнастика на шесть лет пропала с мировой арены: ее не было на Олимпиаде-1932 в Берлине, а до чемпионатов мира женщин допустили только в 1934-м. Так что дальнейшая эволюция костюмов несколько затормозилась.

Первыми олимпийскими чемпионками в гимнастике в современной истории стали голландки, серебро завоевала сборная Италии, бронзу — британки. До 1952 года соревнования среди женщин проводили только в командном зачете.

Первая четверть XX века — расцвет немого кино. Одним из важных эпизодов является выход в 1916 году картины «Дочь богов», где Аннет Келлерман, профессиональная пловчиха и актриса, предстала полностью обнаженной. Параллельно набирала обороты карьера Теды Бары — американка была одним из первых секс-символов кинематографа, главной роковой женщиной экранов. К 1920-м появились и другие femme fatale, например, Аста Нильсен и Пола Негри

Американки — законодательницы моды

Хотя есть свидетельства, что на Олимпийских играх-1936 некоторые спортсменки уже выступали в напоминающих купальники костюмах, зачинателем новой моды считается сборная США, спортсменки которой во время Олимпийских игр-1948 вышли на помост в купальниках в полном составе (на турнире американки заняли третье место, победила команда Чехословакии). Остальные участницы выступали все так же в костюмах с шортами — более короткими, чем в начале века, но все такими же не очень удобными.

Интересно, что костюмы американок украшали две полосы, расположенные по диагонали. Это также было новаторством — прежде неклассических деталей на соревновательной одежде гимнасток не было.

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На той же Олимпиаде в купальнике выступала британская гимнастка Сисси Дэвис, однако это был костюм с юбкой. В спортивной гимнастике, в отличие от художественной впоследствии, юбки не прижились: с развитием технической составляющей аэродинамика стала иметь важнейшее значение, и юбки стали мешать.

Тем не менее слитную соревновательную одежду оценили по всему миру — она была комфортнее, поскольку позволяла не отвлекаться на то, как сидят шорты. При этом первые купальники все равно мало походили на современные: они были свободнее, исполнялись из неэластичных тканей (хотя уже с добавлением синтетики), полностью закрывали ягодицы, а спереди доходили до шеи.

Впрочем, уже спустя два года купальники стали облегающими. В таком костюме выступали на чемпионате мира-1950, что видно из архивной хроники. Кроме того, изменился крой — вырезы на бедрах и на груди стали чуть глубже. Чтобы подчеркнуть талию, на купальнике появился пояс — эта мода сохранится на многие десятилетия.

Купальники шили преимущественно однотонные, и самыми популярными были красный и белый цвета. Часто их сочетали: например, сам купальник был красным, а кайма у плеч — белой. Для вышедшей на мировую арену в 1952 году сборной СССР это была идеальная комбинация.

В следующие 30 лет менялась только нижняя часть купальников, так как мода окончательно отошла от шортиков. Глубокие вырезы на бедрах визуально стройнят и удлиняют ноги, что важно с эстетической точки зрения. Ткань для костюмов между тем стала более эластичной.

Кроме того, начиная с 1960-х, как объяснял Джон Стротбек, владелец компании Boathouse Sports, которая шьет спортивную экипировку для американских спортсменов, гимнастки предпринимали первые попытки создавать собственный имидж. Инструменты для этого были ограничены, однако некоторые девушки экспериментировали, например, с длиной рукава.

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Главные героини массовой культуры середины XX века на Западе и не только — Бетти Бросмер, Брижит Бардо, Вивьен Ли, Марлен Дитрих, Софи Лорен и, конечно, Мэрилин Монро. Начался культ красоты, женственности, сексуальности, гламура. Но неправильно считать, что только внешность играла роль. Одновременно бешеной популярностью продолжала пользоваться, например, Кэтрин Хепберн, которую воспринимали как серьезную актрису, способную глубоко чувствовать драматических персонажей

Произведения искусства

Очередная революция в гимнастическом стиле произошла в начале 1980-х. «Купальники действительно начали походить на произведения искусства», — отмечал Стротбек. На гимнастических костюмах появился рисунок, и на протяжении 20 лет дизайн становился все сложнее.

Диктовали стиль вновь американки, которые первыми начали надевать на соревнования купальники в цвет национального флага. В США экспериментировали с элементами флага на протяжении нескольких олимпийских циклов, меняя расположение звезд и полос. Идею подхватили и в других странах: например, китайские гимнастки стали чаще надевать красные купальники с желтым орнаментом, например, цветами. Купальники стали преимущественно лайкровыми.

В 2000-е производители купальников стали использовать спандекс, за счет чего костюмы стали еще более гладкими и блестящими. Это призвано было подчеркнуть мускулистость тел. Позднее в США представили ткань под названием mystique, которая обладает эффектом голограммы. Также появились купальники с градиентным окрасом.

Кроме того, их стали обильно украшать кристаллами, в том числе и Swarovski. Эта тенденция быстро прижилась. «Количество кристаллов, которыми мы оформляем купальники, просто зашкаливает. Некоторые из купальников стоят более тысячи долларов», — рассказала Келли МакКаун, вице-президент по дизайну GK Elite, крупного производителя купальников.

Так, на одном из купальников олимпийской чемпионки 2012 и 2016 годов Габби Дуглас было 1188 кристаллов. А Симона Байлс выходила на помост в купальнике, на плече которого кристаллами была выложена голова козла — намек на аббревиатуру G.O.A.T, что означает «величайшая всех времен».

В начале нулевых одним из главных направлений в моде оставался зародившийся в середине 1990-х стиль Y2K — яркий, экспрессивный, характеризующийся любовью к гламуру и стразам. Особенно заметно это было в женской одежде. Стиль нашел отражение в гимнастике и полюбился спортсменкам

Против сексуализации

2010-е стали временем, когда в обществе начали открыто обсуждать проблемы насилия и сексуальной объективации женщин. В спорте тоже прогремело несколько скандалов, самый крупный из которых — с участием бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, который был обвинен в нападении по меньшей мере на 250 молодых женщин и девочек. Суд приговорил американца к 175 годам тюрьмы.

В апреле 2021 года немецкая гимнастка Сара Восс надела на выступление на чемпионате Европы в Базеле комбинезон вместо купальника. Правила это не запрещают, однако прежде такие костюмы спортсменки выбирали разве что по религиозным соображениям. Восс же заявила, что таким образом выступает против сексуализации женщин в спорте. Ее поддержали подруги по команде Ким Буи и Элизабет Зайц, а также Федерация спортивной гимнастики Германии. Кроме того, о солидарности немкам заявили в сборной Нидерландов. «Мы надеемся, что гимнастки, которые чувствуют себя некомфортно в обычных костюмах, наберутся смелости последовать нашему примеру», — сказала Восс.

Как женщины мы хотим быть самими собой и чувствовать себя комфортно. А в таком спорте, как гимнастика, это делать все сложнее и сложнее по мере взросления. Когда я была маленькой, то не видела каких-то проблем в обтягивающих костюмах. Но когда пришло время полового созревания и у меня начались месячные, я стала себя чувствовать все менее комфортно, — Сара Восс, немецкая гимнастка.

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На вопрос об отношении к такому шагу немецких спортсменок российская гимнастка и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова замечала: «Сейчас идет социальное движение в защиту девушек. Я об этом, честно, не думала, потому что с самого детства выступаю в купальниках. Да, иногда бывает некомфортно, когда купальники слишком высокие. Но ты можешь всегда подобрать себе другой. Но если спортсменкам некомфортно выступать в купальниках, почему бы и не выбрать подобные комбинезоны. Отношусь к этому совершенно спокойно».

Хотя начались споры об удобстве комбинезонов, спортсменки заверили, что разница в техническом плане не чувствуется, зато уверенности закрытый костюм действительно придает. Акцию немки повторили и на Олимпийских играх в Токио, которые прошли летом 2021 года.

Тема сексуального насилия и домогательств продолжает занимать значительное место в мировой повестке. Среди известных женщин, признавшихся в пережитом насилии, Мадонна, Леди Гага, Пэрис Хилтон, Куин Латифа и другие.

Дело привычки

Сегодня костюмы для выступлений поражают разнообразием. Есть блестящие, с камнями, в сеточку, из комбинированных материалов, каких угодно цветов и с любыми узорами.

Все это разрешено правилами, в них закреплены лишь требования к крою: «Вырез сзади не должен быть ниже уровня лопаток, спереди — не должен быть очень глубоким (не ниже середины грудной кости). Вырез внизу не должен быть выше тазобедренного сгиба (максимум). Длина не должна превышать горизонтальной линии, проведенной на два сантиметра ниже ягодиц». Кроме того, костюм не должен быть прозрачным.

В остальном спортсменки вольны выбирать, в чем выходить на помост: скрывать ноги лосинами или нет, надевать что-то яркое или пастельных тонов.

Гимнастки обращаются к модельерам, которые при создании купальника учитывают каждую деталь: телосложение, цвет кожи девушек и даже освещение в том или ином соревновательном зале. А некоторые гимнастки даже сами придумывают дизайн. Это вновь доказывает связь гимнастической моды и важнейших социальных процессов.

«Это наше бальное платье. Это момент, когда мы выходим на самую большую сцену, на которой когда-либо суждено оказаться, поэтому очень важно не просто чувствовать себя уверенно, но и выглядеть уверенно», — подтверждала американская гимнастка, олимпийская чемпионка 2008 года Настя Люкин.

В выборе соревновательного костюма многое зависит от самоощущений и привычки, заметила в комментарии «Ленте.ру» российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2020 года Лилия Ахаимова.

Лилия Ахаимова: Самое главное для меня — удобство. Купальник не должен стеснять движений. А если купальник не только удобный, но и красивый — это вообще идеально! Соревновательные купальники обычно делают с рукавом 3/4, я предпочитаю, чтобы рукава были из тонкой сетки. Если это сетка с камнями, будет некий дискомфорт, но незначительный.

А еще купальники для нашего вида спорта не должны быть тяжелыми. Например, в художественной гимнастике купальники весят больше, на них обычно много крупных камней. Но нам это помешало бы выполнять сложные программы на снарядах. Например, во время упражнения на брусьях идет серьезная нагрузка на руки, мы переворачиваем тело в воздухе, и каждый лишний грамм чувствуется.