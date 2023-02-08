Модели снялись в кофте с иллюзией большой груди

Популярные модели поделились снимками в одинаковых откровенных образах и восхитили поклонников. Фотографии они опубликовали на своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о кофте, на которую нанесен черно-белый принт с изображением плоского живота и большого бюста в бикини. Известно, что данный предмет гардероба представлен в ассортименте бренда Shein за семь фунтов стерлингов (около 600 рублей).

Среди знаменитостей, которые примерили топ с иллюзией объемной груди, оказалась 23-летняя жительница Барнсли Аполлония Ллевеллин. Инфлюэнсер снялась в лонгсливе в сочетании с черными легинсами, белой сумкой марки Diesel и множеством массивных серебряных украшений. При этом волосы она собрала в гладкий высокий хвост.

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