Названы самые трендовые вещи на весну 2023 года

Представители бренда Gloria Jeans назвали трендовую одежду на весну 2023 года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 8 февраля.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В список самых стильных вещей вошли ветровки на молнии с эффектом колор-блок, который подразумевает смешение ярких цветов, сложно сочетающихся друг с другом. В то же время, по словам экспертов, популярными станут трикотажные бомберы-оверсайз с элементами преппи.

Кроме того, специалисты призвали россиян включить в гардероб классические двубортные тренчи с клетчатой подкладкой молочного и песочного оттенков или цвета хаки. Также актуальность грядущей весной обретут легкие стеганые куртки базовых цветов.