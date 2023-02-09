Фокс прошлась по подиуму в прозрачном платье с голой грудью

Американская актриса и модель Джулия Фокс приняла участие в показе люксового бренда Alexander Wang в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Vogue.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

33-летняя знаменитость прошлась по подиуму на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в блестящем оверсайз-пиджаке, надетом поверх прозрачного мини-платья. На размещенных кадрах видно, что ткань наряда демонстрирует голую грудь телезвезды, которая отказалась от нижнего белья. В качестве обуви для нее подобрали прозрачные босоножки, а на губы нанесли ярко-красную помаду.