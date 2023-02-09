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1 час назад

Блогерша примерила наряды матери из 90-х годов и восхитила зрителей

Lenta.ru

Блогерша Элла Глоуз примерила наряды матери 80-90-х годов и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша примерила наряды матери из 90-х годов и восхитила зрителей
Фото: Лента.руЛента.ру

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в оранжевом костюме, который состоял из удлиненного пиджака и мини-юбки. Юзерша отметила, что данный ансамбль ее мать приобрела в разных цветах, и показала его на камеру в розовом, голубом и зеленом оттенках. Кроме того, она примерила белое платье длины миди с широким поясом, V-образным вырезом и юбкой солнце, черное облегающее платье с украшенным жемчугом воротом и серые толстовку и юбку.

Пользователи сети оценили продемонстрированные предметы гардероба в комментариях.

«Я в восторге от первого наряда в разных цветах», «Боже, черное платье такое красивое», «Ее гардероб — это все что нужно», — отметили они.

В январе сообщалось, что блогерша Эбигейл Смит с никнеймом @abigail_leigh8 примерила одежду бабушки 1970-х годов и восхитила пользователей сети. Она предстала перед камерой в ярко-розовом платье с длинными рукавами и вышивкой на груди. Затем инфлюэнсерша надела костюм из бледно-зеленых жилета на пуговицах и юбки до середины бедер.

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