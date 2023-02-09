Блогерша примерила наряды матери из 90-х годов и восхитила зрителей

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в оранжевом костюме, который состоял из удлиненного пиджака и мини-юбки. Юзерша отметила, что данный ансамбль ее мать приобрела в разных цветах, и показала его на камеру в розовом, голубом и зеленом оттенках. Кроме того, она примерила белое платье длины миди с широким поясом, V-образным вырезом и юбкой солнце, черное облегающее платье с украшенным жемчугом воротом и серые толстовку и юбку.