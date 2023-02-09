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1 час назад

Удобно, стильно, привлекательно: 5 идеальных нарядов для дома

WomanHit.ru

Выбирайте сочетание комфорта и моды.

Удобно, стильно, привлекательно: 5 идеальных нарядов для дома
Фото: WomanhitWomanhit

Выходя из дома, мы стараемся подобрать стильный наряд, слегка уложить волосы, сделать легкий макияж. Совсем иначе многие выглядят дома: в расслабленной уютной обстановке девушки предпочитают носить халаты или одежду, которая больше не годится для выхода в свет. Пора это менять! Красивой стоит быть прежде всего для себя, вы почувствуете, что отдых стал качественнее, вы стали больше успевать, а самооценка значительно повысилась.

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Наряды для дома должны быть удобными, не сковывающими движения. В такой одежде удобно устроиться в кресле с книжкой, играть с ребенком, готовить.

Домашнее платье

Это отличная альтернатива халату. Платье может быть облегающим или свободным, коротким или длиной ниже колена. Выбирайте модели, в которых сможете чувствовать себя комфортно, и дышащие ткани. Зимой домашние платья отлично смотрятся с высокими гольфами, теплыми носочками, уютными кардиганами. А летом в таком наряде будет комфортно и не жарко.

Брюки и кардиган

Множество брендов сейчас предлагают домашние костюмы или брюки: обычно они представлены в пастельных, нераздражающих цветах и выполнены из мягких, дышащих тканей. Такие подойдут и для зимы, и для теплой погоды. Летом домашние брюки отлично смотрятся с кроп-топами или маечками в тон, а зимой дополните их мягкими, уютными кардиганами. В таких костюмах удобно делать уборку и не стыдно встретить неожиданных гостей.

Комбинезон

Деним оставим для выхода на улицу, а для дома выбрать модели из мягких тканей. Вельветовые, хлопковые, плюшевые комбинезоны в сочетании с однотонной футболкой — один из самых комфортных нарядов для дома. В них можно устраивать даже активные игры с ребенком. Кроме того, комбинезон смотрится мило и женственно.

Леггинсы и широкая футболка

Правило одно: не превращайте в домашнюю футболку, которая давно потеряла опрятный вид, купите новую, широкую, уютную. Вы можете в таком виде даже выйти из дома прогуляться или в магазин. А леггинсы настраивают на активность, может, вы даже решите немного потанцевать наедине с собой.

Джинсы

Деним — не самый комфортный материал, но среди джинсовых брюк есть модели из тонкой ткани. Выберите вариант свободного кроя на резинке, это универсальный наряд, который сочетается с толстовками, футболками и майками.

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