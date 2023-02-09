Что носить этой весной: рассказывает стилист

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб, чтобы быть готовым к тёплым дням?

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Меньше месяца осталось до окончания календарной зимы, а значит скоро мы уберём в дальние шкафы ворохи тёплой одежды. В сегодняшнем выпуске "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова расскажет, какая одежда и цвета будут уместны весной 2023 года.

Специалист составила топ-5 предметов гардероба, которые необходимы в новом сезоне. Они достаточно универсальны и могут сочетаться как друг с другом, так и с другими вещами. Виктория Клочкова рассказывает, с чем носить брюки-карго и что можно позаимствовать из шкафа своего парня. Также из выпуска вы узнаете, в каких цветах покупать новую одежду.

Впрочем, тренды - это лишь направление, в котором стоит двигаться, и они не должны мешать вам составлять собственный оригинальный образ.