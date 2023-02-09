Что носить этой весной: рассказывает стилист

Какие вещи стоит добавить в свой гардероб, чтобы быть готовым к тёплым дням?
Меньше месяца осталось до окончания календарной зимы, а значит скоро мы уберём в дальние шкафы ворохи тёплой одежды. В сегодняшнем выпуске "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова расскажет, какая одежда и цвета будут уместны весной 2023 года.
Специалист составила топ-5 предметов гардероба, которые необходимы в новом сезоне. Они достаточно универсальны и могут сочетаться как друг с другом, так и с другими вещами. Виктория Клочкова рассказывает, с чем носить брюки-карго и что можно позаимствовать из шкафа своего парня. Также из выпуска вы узнаете, в каких цветах покупать новую одежду.
Впрочем, тренды - это лишь направление, в котором стоит двигаться, и они не должны мешать вам составлять собственный оригинальный образ.
"Я предлагаю идти в магазины, искать новинки, проявлять творческое начало, формировать новые луки - интересные, креативные, свежие. И я уверена, не только весной вам будет интересно. Вы уже сейчас можете чувствовать себя хорошо и поднимать настроение", - говорит Виктория Клочкова.