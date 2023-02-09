Зачем Памела Андерсон всегда носит стринги в дамской сумочке

Секс-символ 90-х, модель и актриса Памела Андерсон стала героиней рубрики британского Vogue In the Bag. В ней знаменитости показывают содержимое своих сумок и рассказывают, зачем носят с собой ту или иную вещь. Когда Памела вытряхнула все, что было в ее сумке Stella McCartney, выяснилось, что вместе с духами, сделанными на заказ, и бальзамом для губ у звезды всегда с собой... стринги. Ни за что не догадаетесь, зачем Памела носит в дамской сумочке предмет нижнего белья. Актриса использует их в качестве резинки для волос! И считает этот прием родом из 90-х.