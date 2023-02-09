Стилистка раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин

Стилистка Мелисса Лунд раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, предметы гардероба данного оттенка обычно подходят девушкам 20-30 лет. Однако такие вещи могут испортить образы представительниц старшей возрастной категории. Так, монохромный черный ансамбль «гарантирует путешествие в страну уныния», отметила собеседница издания. «Этот цвет уберет сияние с вашего лица, и вы будете выглядеть более усталой и старой», — заявила она, добавив, что подобные изделия подчеркивают мешки и тень под глазами.

Лунд пояснила, что необязательно полностью отказываться от вещей темных тонов. В то же время их не должно быть много. Например, можно надеть черные туфли или сумку.