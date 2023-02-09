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46 минут назад

Беллу Хадид раскритиковали за "детскую розовую шапку" из 2000-х

Газета.Ru

Супермодель Белла Хадид вышла на публику в новом образе, который раскритиковали в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail. 26-летнюю супермодель раскритиковали за новый образ, в котором она вышла в Нью-Йорке.

Беллу Хадид раскритиковали за "детскую розовую шапку" из 2000-х
Фото: СоцсетиСоцсети

Белла облачилась в черную кожаную куртку с длинными рукавами, которая была расстегнута, чтобы продемонстрировать ее модное вечернее платье. Образ дополнили грубые армейские ботинки на шнуровке и большая серебряная сумка с принтом бренда Florist. А завершила аутфит розовая шапка из 2000-х, которая вызвала шутки у поклонников.

Соцсети

Американская супермодель Белла Хадид стала "Моделью 2022 года" по версии British Fashion Awards. Она также была признана лучшей моделью по версии CFDA и Models.com и самым стильным человеком на планете по версии журнала GQ.

Свой 2023-й Хадид начала со съемок для новой коллекции Louis Vuitton x Yayoi Kusama и стала лицом новой рекламной кампании Marc Jacobs. Ранее сообщалось, что Белла Хадид в чулках и нижнем белье снялась для Victoria's Secret.

Мода,Белла Хадид,Louis Vuitton,
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