Беллу Хадид раскритиковали за "детскую розовую шапку" из 2000-х

Супермодель Белла Хадид вышла на публику в новом образе, который раскритиковали в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail. 26-летнюю супермодель раскритиковали за новый образ, в котором она вышла в Нью-Йорке.

Фото: Соцсети Соцсети

Белла облачилась в черную кожаную куртку с длинными рукавами, которая была расстегнута, чтобы продемонстрировать ее модное вечернее платье. Образ дополнили грубые армейские ботинки на шнуровке и большая серебряная сумка с принтом бренда Florist. А завершила аутфит розовая шапка из 2000-х, которая вызвала шутки у поклонников.

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Американская супермодель Белла Хадид стала "Моделью 2022 года" по версии British Fashion Awards. Она также была признана лучшей моделью по версии CFDA и Models.com и самым стильным человеком на планете по версии журнала GQ.