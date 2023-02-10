59-летняя актриса прошлась по улицам в нижнем белье

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде розового цвета и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

59-летняя звезда «Мелроуз Плейс» посетила баскетбольную игру команды Lakers против Oklahoma City Thunder, которая состоялась на стадионе Crypto Arena. Знаменитость появилась на публике в блестящем оверсайз-бомбере, надетом поверх нижнего белья Alexander Wang. В частности, Ринна выбрала топ и трусы-боксеры общей стоимостью 60 долларов (4377 рублей).

Свой образ модель дополнила атласными босоножками в тон комплекта за 595 долларов, а в руках она держала маленькую сумку цвета фуксия. Из аксессуаров на ней — небольшие серьги и несколько колец. На размещенных кадрах также видно, что манекенщице нанесли макияж в стиле smoky eyes.