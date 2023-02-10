Врач рассказала о самой неудачной обуви для зимы

Популярный среди многих россиян вариант зимней обуви не подходит для холодного времени года. Об этом рассказала врач Валерия Румянцева.

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По словам медика, наиболее неудачной обувью для зимы являются угги, которые пользуются популярностью. Румянцева объяснила, что зимняя обувь должна быть теплой, непромокаемой, а также хорошо держать форму, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Угги и любая другая бесформенная обувь, которая к тому же легко промокает, – это не лучший выбор для зимы. Во-первых, в слякоть такая обувь не защитит от холода", – цитирует СМИ эксперта.

Кроме того, любители угг рискуют столкнуться с болями в суставах и пояснице из-за неправильного распределения нагрузки при ходьбе.