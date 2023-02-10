Врач рассказала о самой неудачной обуви для зимы

Популярный среди многих россиян вариант зимней обуви не подходит для холодного времени года. Об этом рассказала врач Валерия Румянцева.
По словам медика, наиболее неудачной обувью для зимы являются угги, которые пользуются популярностью. Румянцева объяснила, что зимняя обувь должна быть теплой, непромокаемой, а также хорошо держать форму, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
"Угги и любая другая бесформенная обувь, которая к тому же легко промокает, – это не лучший выбор для зимы. Во-первых, в слякоть такая обувь не защитит от холода", – цитирует СМИ эксперта.
Кроме того, любители угг рискуют столкнуться с болями в суставах и пояснице из-за неправильного распределения нагрузки при ходьбе.
Вместе с тем врач предостерегла россиян от ношения утепленных кроссовок в холодное время года, так как они не подходят для скользких улиц и не защищают щиколотки от мороза.