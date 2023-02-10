Стилист назвал главные тренды в одежде на весну и лето

Стилист Александр Рогов назвал главные тренды в одежде на весну и лето 2023 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, в грядущих теплых сезонах особенно актуальными станут шелк, кружево, прозрачность, а также элементы нижнего белья и будуарный шик. Кроме того, он напомнил о вернувшемся в моду благодаря коллекциям известных дизайнеров готическом стиле. «Поделюсь наблюдением: очень часто дизайнеры играют в сочетание "будуар + готика". Будуарный готкор, получается», — написал специалист.

В подтверждение своих слов он привел снимки манекенщиц с подиумов, наряды которых были выполнены в соответствии с указанными трендами. В частности, одна из моделей предстала в монохромном черном образе, который состоял из ночной рубашки в стиле беби-долл, отделанной кружевом, чулок, длинных прозрачных перчаток и укороченной фаты.