3 образа для первого свидания, чтобы мужчина сошел с ума

Как спровоцировать его на следующую встречу.

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Первое свидание — всегда волнительное мероприятие, особенно если вы знакомы только по переписке и еще не виделись вживую. Как же добиться эффекта «вау!», чтобы это свидание не стало последним? В этом нам помогут стилисты, которые предлагают три образа для первой встречи с мужчиной вашей мечты.

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Шелковая комбинация

Беспроигрышный вариант для весеннего или летнего свидания. Струящийся облегающий материал даст простор для фантазии мужчины, при этом длина ниже колена делает этот фасон не слишком вызывающим, но и скучным его не назвать язык не повернется. Для первого свидания черная комбинация подходит идеально, если в ваших планах свести мужчину с ума в самом начале вечера. Выбор обуви зависит от того, куда вы собираетесь пойти: для прогулки по городу можно выбрать лоферы или даже белые кеды — дерзко и мило одновременно — или же классические лодочки, если мужчина выбрал для свидания ресторан. Главное, не забудьте прихватить пиджак, ведь вечером вы, скорее всего, озябните и вам потребуется что-то накинуть на плечи. А вот от вязаной кофты лучше отказаться — шелковая комбинация на особо «дружит» с такими вещами.

Платье из твида

Отличный вариант в стиле Лили-Роуз Депп. Кто сказал, что твидовое платье или костюм скучны? Вы просто не умеете их выбирать. Откажитесь от классических сдержанных расцветок, ведь материал и фасон таких вещей в целом подразумевает сдержанность, а значит, можно «пошалить» с цветом. Нежное розовое платье из твида заставит мужчину расплыться от нежности к вам. Не зря Коко Шанель считала твидовые платья и юбки одними из самых утонченных и необходимых вещей в гардеробе женщины. Не бойтесь выбирать твидовое платье с активным декором — для свидания такие дерзкие решения будут очень кстати.

Длинное платье с разрезом