Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

3 образа для первого свидания, чтобы мужчина сошел с ума

WomanHit.ru

Как спровоцировать его на следующую встречу.

3 образа для первого свидания, чтобы мужчина сошел с ума
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Первое свидание — всегда волнительное мероприятие, особенно если вы знакомы только по переписке и еще не виделись вживую. Как же добиться эффекта «вау!», чтобы это свидание не стало последним? В этом нам помогут стилисты, которые предлагают три образа для первой встречи с мужчиной вашей мечты.

Видео дня

Шелковая комбинация

Беспроигрышный вариант для весеннего или летнего свидания. Струящийся облегающий материал даст простор для фантазии мужчины, при этом длина ниже колена делает этот фасон не слишком вызывающим, но и скучным его не назвать язык не повернется. Для первого свидания черная комбинация подходит идеально, если в ваших планах свести мужчину с ума в самом начале вечера. Выбор обуви зависит от того, куда вы собираетесь пойти: для прогулки по городу можно выбрать лоферы или даже белые кеды — дерзко и мило одновременно — или же классические лодочки, если мужчина выбрал для свидания ресторан. Главное, не забудьте прихватить пиджак, ведь вечером вы, скорее всего, озябните и вам потребуется что-то накинуть на плечи. А вот от вязаной кофты лучше отказаться — шелковая комбинация на особо «дружит» с такими вещами.

Платье из твида

Отличный вариант в стиле Лили-Роуз Депп. Кто сказал, что твидовое платье или костюм скучны? Вы просто не умеете их выбирать. Откажитесь от классических сдержанных расцветок, ведь материал и фасон таких вещей в целом подразумевает сдержанность, а значит, можно «пошалить» с цветом. Нежное розовое платье из твида заставит мужчину расплыться от нежности к вам. Не зря Коко Шанель считала твидовые платья и юбки одними из самых утонченных и необходимых вещей в гардеробе женщины. Не бойтесь выбирать твидовое платье с активным декором — для свидания такие дерзкие решения будут очень кстати.

Длинное платье с разрезом

Не боитесь провоцировать мужчин? Тогда стоит обратить внимание на легкое платье ниже колен с разрезом от бедра. Отличный вариант для похода в ресторан, где вы можете расположиться таким образом, чтобы открыть мужчине обзор на игривый разрез. Будьте уверены, весь вечер он будет думать о том, чтобы к вам прикоснуться, ведь вид будет его будоражить. Однако если вы не привыкли откровенно заигрывать с мужчинами, от такого платья стоит отказаться, ведь в данном случае вы должны буквально излучать уверенность — в этом весь секрет.

Мода,Лили-Роуз Депп,Коко Шанель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители