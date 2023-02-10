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52 минуты назад

Фиби Файло запускает собственный бренд

Mainstyle

В модной индустрии станет на один бренд больше, причём создаст его британский дизайнер Фиби Файло, у которой есть множество поклонников ещё со времён работы в Celine.

Фиби Файло запускает собственный бренд
Фото: MainstyleMainstyle

Модельера можно поздравить с запуском собственной марки, ведь уже в сентябре состоится показ её дебютной коллекции. Радостными новостями Фиби поделилась с подписчиками в социальных сетях, и аудитория поздравила пионера агендерной моды с приятными переменами.

«Наша первая коллекция будет доступна на официальном веб-сайте phoebephilo.com в сентябре 2023 года. Регистрация откроется в июле. Мы с нетерпением ждём возможности снова связаться с вами и рассказать об обновлениях», — написала дизайнер в посте.

Фиби Фило посещает гала-концерт Time 100 2014 в зале Frederick P. Rose Hall, Jazz в Линкольн-центре 29 апреля 2014 года в Нью-Йорке

Тем более, что Фиби выдержала довольно приличную «паузу» с момента ухода из Celine и возвращения на модный пьедестал в июле 2021 года. Тогда она планировала открыть независимый модный дом с LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, где дизайнер будет выступать в роли миноритарного инвестора. Конечно, первостепенную роль в линейке будет играть «исключительное качество» материалов.

«Я очень жду возобновления взаимодействия с аудиторией и людьми во всём мире. Для меня очень важно остаться независимой, управлять и экспериментировать на моих условиях», — подытожила Файло.

С нетерпением ждём минималистичное откровение с ноткой уже знакомой нам гениальности!

Источник фото: Gettyimages

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