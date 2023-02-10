Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+14° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
42 минуты назад

Россиянам перечислили удешевляющие образ предметы гардероба

Lenta.ruиещё 1

Преподаватель по этикету Алевтина Рогова перечислила россиянам предметы гардероба, которые удешевляют образ. Соответствующий комментарий эксперта приводит радиостанция «Говорит Москва».

Россиянам перечислили удешевляющие образ предметы гардероба
Фото: Лента.руЛента.ру

Специалист призвала не носить поддельные одежду и аксессуары люксовых брендов, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. По ее словам, окружающие могут заметить разницу между оригинальным изделием известной марки и его копией.

«Мы не настолько богаты, чтобы носить дешевые вещи. Если уж очень хочется какой-то бренд — напрягайся, приобретай такую вещь. У нас есть хорошая одежда отечественных производителей. В наше время глупо гоняться за брендами, даже несерьезно», — считает Рогова.

В заключение эксперт рассказала о правилах внешнего вида на деловых переговорах. По ее словам, не стоит надевать на встречи с партнерами одежду известных марок, поскольку не все из них оценят дороговизну нарядов.

«Для кого-то — это супер, а для кого-то — вчерашний день. В деловой жизни бренды в одежде не должны звучать», — пояснила она.

В сентябре 2022 года блогерша Антония Хайэм назвала пять типов платьев, которые никогда не будет носить элегантная женщина. В составленный экспертом по моде антирейтинг вещей, которые портят образ, попали, в частности, платья с вырезами и обтягивающие бандажные платья.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители