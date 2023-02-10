Россиянам перечислили удешевляющие образ предметы гардероба

Преподаватель по этикету Алевтина Рогова перечислила россиянам предметы гардероба, которые удешевляют образ. Соответствующий комментарий эксперта приводит радиостанция «Говорит Москва».

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Специалист призвала не носить поддельные одежду и аксессуары люксовых брендов, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. По ее словам, окружающие могут заметить разницу между оригинальным изделием известной марки и его копией.

«Мы не настолько богаты, чтобы носить дешевые вещи. Если уж очень хочется какой-то бренд — напрягайся, приобретай такую вещь. У нас есть хорошая одежда отечественных производителей. В наше время глупо гоняться за брендами, даже несерьезно», — считает Рогова.

В заключение эксперт рассказала о правилах внешнего вида на деловых переговорах. По ее словам, не стоит надевать на встречи с партнерами одежду известных марок, поскольку не все из них оценят дороговизну нарядов.

«Для кого-то — это супер, а для кого-то — вчерашний день. В деловой жизни бренды в одежде не должны звучать», — пояснила она.